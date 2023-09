Indel B, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 33,0 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, confermando lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 40%. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Gli analisti affermano che il gruppo ha riportatonel primo semestre 2023 in un contesto difficile con una crescita dei ricavi che ha registrato un +3,3% su base annua, in linea con le precedenti aspettative per l'anno fiscale. Il margine EBITDA Adjusted è stato pari al 13,0% (rispetto alla precedente stima del 13,5% per l'anno fiscale), ma si prevede che il gruppo beneficerà di una certa riduzione dei costi nel secondo semestre.Alantra ha. I dati del FY23 indicano un fatturato netto di 229,9 milioni di euro (+2,9% yoy; che implica un +2,6% nel 2H23E) con EBTIDA Adjusted pari a 31,3 milioni di euro (+2,4% a/a; +14,7% crescita implicita nel 2H23).Il titolo Indel B è scambiato a 4,0x EV/EBITDA FY24, con uno sconto di oltre il 45% rispetto al suo comparable diretto Dometic. "Riteniamo che nel medio-lungo termine Indel B abbia margini di crescita in mercati finali di valore, con unnel settore Leisure e Hospitality", si legge nella ricerca.