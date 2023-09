Promotica, semestrale in perdita per 0,4 milioni di euro. Pesa stagionalità

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha chiuso il primo semestre conconsolidati pari a 33,2 milioni di euro, rispetto ai 45,2 milioni al 30 giugno 2022. Tale decremento è in parte dovuto alla stagionalità tipica del comparto e, quest'anno in particolare, alla concentrazione delle principali campagne nella seconda parte dell'esercizio.L'risulta pari a 0,6 milioni di euro, con undel 1,9%, rispetto a 2,8 milioni registrato al 30 giugno 2022. Ilsi attesta a -0,4 milioni di euro (vs +1,3 milioni un anno fa), dopo aver spesato oneri finanziari per 0,7 milioni (per effetto dell'incremento de tassi di interesse)."L'incremento significativo dei tassi di interesse in un periodo particolarmente delicato per gli acquisti relativi alle campagne di fine anno e gli ingenti investimenti per lo sviluppo di tali campagne, hanno senz'altro impattato sui risultati di questo primo semestre 2023 - ha commentato l'- Tuttavia, grazie alle crescenti sinergie di gruppo, si stanno realizzando consistenti risparmi su vari fronti con, sia in termini di volumi sia di marginalità. Il gruppo, infatti, ha già in portafoglio circa 50 milioni di Euro di campagne il cui lancio è previsto dal prossimo mese di ottobre e siamo orgogliosi di segnalare la nascita della divisione Promotica International che contribuirà a rafforzare il nostro posizionamento e favorirà l’apertura di nuovi mercati".L'al 30 giugno 2023 è passivo (debito) e pari a 26,9 milioni di euro, in aumento rispetto ai 18,1 milioni registrati al 31 dicembre 2022. Tale incremento è legato ai costi sostenuti per l’acquisto delle merci per l’avvio rilevante campagna che avverrà nelle prime settimane del mese di ottobre 2023. Le Disponibilità liquide sono pari a circa 3,8 milioni.