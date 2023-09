Schott Pharma, debutto positivo sulla Borsa di Francoforte

Schott Pharma

(Teleborsa) -, azienda tedesca attiva nel mercato globale delle soluzioni di contenimento e somministrazione di farmaci,. Le azioni hanno iniziato a scambiare con un prezzo pari a 30 euro, rispetto ai 27 euro pagati dagli investitori in IPOL'IPO, che ha visto la Qatar Investment Authority (QIA) come cornerstone investor, ha935 milioni di euro, per unadi 4,1 miliardi di euro.Con oltre 100 anni di esperienza, Schott Pharma è rappresentata nei principali hub farmaceutici con 16 siti di produzione all'avanguardia in 14 paesi. Su base annuale, ha ottenuto una crescita del fatturato con un CAGR superiore al 10% negli ultimi cinque anni. Nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2023, ha generato un fatturato di 670 milioni di euro, in aumento dell’8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In aumento anche la redditività, che si attesta ad un EBITDA di 187,4 milioni di euro (+9,3%) ed un margine EBITDA del 28%.