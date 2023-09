Siav, semestrale in perdita per 0,5 milioni di euro. Ricavi +9%

Siav

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, ha chiuso il primo semestre del 2023 condelle vendite e prestazioni pari a 16,2 milioni di euro (+9% sullo stesso periodo 2022),pari a 2,2 milioni di euro, (in linea con il risultato al 1H22) e unè negativo per 0,5 milioni di euro, rispetto a negativi 55 mila euro registrati nel primo semestre del 2022, per effetto principalmente del risultato della gestione finanziaria."Ritengo che i risultati del primo semestre siano da considerarsi soddisfacenti, pur risentendo ancora di un sensibile ritardo nella sottoscrizione di alcuni importanti contratti con la Pubblica Amministrazione che si perfezioneranno nel secondo semestre dell'esercizio - ha commentato l'- Come pianificato, gli investimenti nelle nuove piattaforme software in cloud, caratterizzate da un uso consistente di AI, sono stati ingenti in questa prima parte dell'anno, mentre saranno in riduzione nella seconda parte, momento in cui verranno messi a frutto per offrire prodotti altamente competitivi sia sul mercato italiano che estero"."Importante è stata la, oggi superiore al 50% del totale, che garantisce sempre maggior solidità al nostro modello di business e valorizza in maniera sempre più significativa l’anima di software vendor del Gruppo - ha aggiunto - Questa crescita ha permesso di recuperare, almeno in parte, la marginalità erosa dall’aumento dei costi che si è avuto tra il 2021 ed il 2022 e che continua a produrre effetti negativi anche nell'anno in corso".L'è pari a 17,9 milioni di euro, con disponibilità liquide pari a 3,91 milioni, in aumento di 1,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2022 (pari a 16,5 milioni). La variazione è dovuta principalmente agli investimenti effettuati dal Gruppo nel periodo in R&D e attrezzatura hardware, oltre che ad una minore capacità del Gruppo di generare cassa a seguito dei risultati economici registrati nel primo semestre 2023.