Casta Diva, utile semestrale scende a 1,8 milioni di euro. Ricavi +21%

Casta Diva Group

(Teleborsa) -(CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 50,5 milioni di euro (1H 2022: 41,7 Milioni, +21%),a 4,1 milioni di euro (1H 2022: 3,4 Milioni, +20%),pari a 1,8 milioni di euro (1H 2022: 2,2 Milioni, -19%)."Continua la crescita organica a doppia cifra di Casta Diva Group - commenta il- che conferma la nostra leadership in Italia negli eventi corporate.. Prosegue l'integrazione delle attività acquisite nel 2022, che iniziano a collaborare con le realtà più stagionate del Gruppo. Nel campo della produzione video, stiamo per entrare nel ricco mercato dei programmi tv scripted, ossia basati su una sceneggiatura, come film, fiction e serie tv. È una mossa strategica che è stata preparata con un importante investimento di tempo e denaro durante il primo semestre e darà i suoi frutti nel 4Q di quest'anno e poi negli anni a venire, con un nuovo rapporto di collaborazione già aperto con RAI"."Nel campo della LiveCom stiamo studiando come integrare in futuro, attraverso, i settori non ancora coperti dalla nostra offerta: in particolare quelli degli eventi territoriali, dei congressi medici, delle sfilate di moda e delle grandi cerimonie", ha aggiunto.La(indebitamento finanziario netto) al 30 giugno 2023 fa registrare un surplus di Euro 0,9 Milioni rispetto al dato di Euro 2,8 Milioni al 31 dicembre 2022. La variazione è riconducibile alle dinamiche legate al capitale circolante netto a servizio dello sviluppo del business e agli oneri non direttamente inerenti la gestione caratteristica di cui sopra.