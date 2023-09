Grifal, utile semestrale sale a 570 mila euro

Grifal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 19,4 milioni di euro (+4,5% vs 30 giugno 2022). L'ha raggiunto 2,7 milioni di euro, in crescita del 37%, con un EBITDA Margin del 13,8% (vs 10,5% al 30 giugno 2022). Ilsi attesta a 570.036 euro, anch'esso in crescita rispetto a 121.202 euro del 30 giugno 2022."In questo primo semestre ladi business basato sulla innovazione e sulla sostenibilità, anche in una fase congiunturale difficile per il settore industriale - ha commentato l'-In questi mesi un grande sforzo riorganizzativo è stato portato nel miglioramento dell'area ingegneristica e di produzione degli ondulatori con l'inserimento di un General Manager dedicato. Grandissimo impegno è stato posto nel completamento della nuova area di produzione cArtù dove è in atto l’avviamento delle linee di produzione che si concluderà entro l'anno".