Notorious Pictures, utile semestrale sale a 2,5 milioni di euro. Ricavi -20%

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della produzione cinematografica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 14 milioni di euro, in calo del 20% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è pari a 5,7 milioni di euro, e mostra un decremento del 42%, con unche si attesta al 40,3% (55,3% al 30 giugno 2022). Ilè pari a 2,5 milioni di euro, in incremento del 12,8% grazie all'effetto fiscale dei tax credits esenti maturati nel corso del semestre."Il gruppo Notorious Pictures conferma la capacità di generare valore e marginalità significativa - ha commentato il- Il primo semestre è stato caratterizzato da fattori importanti in ottica prospettica. In particolare siamo molto soddisfatti dellache ha visto le sale avvicinarsi ai livelli pre-pandemia. Tale trend conferma la bontà delle scelte intraprese dal gruppo già dal 2019 con gli investimenti nello sviluppo del nostro circuito di multiplex attraverso la controllata Notorious Cinemas. Il format esperienziale da noi ideato, unito alla ripresa del mercato e ai nostri ulteriori investimenti in nuove aperture, ci proietta con decisione verso il raggiungimento degli obbiettivi strategici della controllata".che ha visto dare vita nel primo semestre a ben quattro film e l'avvio della divisione dedicata alla produzione di serie televisive che con l'ingresso di Benedetta Galbiati e il suo team, tutti manager di comprovata esperienza, ci daranno l'opportunità di avere anche in questo comparto un ruolo da protagonista. Il cambiamento che sta attraversando il mercato dell'audiovisivo conferma che la strategia di diversificazione che la Notorious Pictures ha implementato attraverso il presidio dell'intera filiera ci dà l'opportunità di valorizzare al meglio le opportunità e contenere le minacce".Il gruppo registra una(indebitamento finanziario netto) per 27,3 milioni di euro, in aumento di 6,5 milioni circa rispetto a quella al 31.12.2022 che era pari a 20,9 milioni. Si evidenzia che parte di tale indebitamento è riconducibile per 12 milioni (12,8 milioni al 31.12.2022) alla rilevazione di debiti finanziari per diritti d'uso in applicazione del principio IFRS 16, mentre 20,5 milioni (21,2 milioni al 31.12.2022) sono relativi ai finanziamenti a lungo termine ottenuti da. A fronte del suddetto indebitamento il gruppo registra disponibilità liquide pari a 5,3 milioni circa (13,1 milioni circa al 31.12.2022).