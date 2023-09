SIT, perdita semestrale da 18,2 milioni di euro per svalutazioni

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 166,9 milioni di euro (-14,3% rispetto al primo semestre 2022),consolidato pari a 14,5 milioni di euro (-39,2%) e unconsolidato pari a 1,6 milioni di euro(contro 6,2 milioni del primo semestre 2022).Considerano la svalutazione dell'avviamento Heating&Ventilation per 17 milioni di euro, alla luce dello scenario previsto nel settore, ilconsolidato è pari a -18,2 milioni di euro, contro 14,2 milioni del primo semestre 2022."I dati del primo semestre dell'anno evidenziano- ha commentato l'- Se la divisione Metering ha realizzato una crescita sostenuta, il core business storico ha subito un rallentamento significativo. Questo andamento va necessariamente letto alla luce delle dinamiche del mercato finale Heating: la forte riduzione degli incentivi sull'edilizia green – superbonus in primis –, gli annunci sulla regolamentazione delle caldaie susseguitisi nel tempo fino all'indicazione del cosiddetto boiler ban, ora rimesso completamente in discussione, l'andamento dell'inflazione ed i tassi elevati, hanno influenzato i consumi e perciò la domanda finale. Questa dinamica rende il destocking della filiera più lungo del previsto, tanto per le caldaie quanto, ad esempio, per le pompe di calore"."Il business Metering conferma, nei risultati dei primi sei mesi e nelle prospettive, un trend di crescita. In questo settore siamo al lavoro su alcuni progetti di grande impatto per accelerare l'internazionalizzazione e la generazione di valore - ha aggiunto - Il management di SIT è focalizzato ade a posizionare il gruppo sui segmenti di attività a maggiore potenziale di crescita e generazione di cassa".Al 30 giugno 2023 l'è pari a 146,4 milioni di euro, contro 130,5 milioni del 31 dicembre 2022 e 122,6 milioni al 30 giugno 2022.