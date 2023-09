Solid World, l'utile semestrale sale a 0,4 milioni di euro

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 33,1 milioni di euro (+9,3% rispetto al primo semestre 2022),pari a 2,8 milioni di euro (2,5 milioni nel primo semestre 2022) con EBITDA margin pari a 7,8% (in linea con l'anno precedente), econsolidato pari a 0,4 milioni di euro (+35,5%).per il nostro gruppo - ha commentato il- Siamo partiti a gennaio inaugurando una nuova sede a Dubai per aprirci verso i mercati mediorientali. Abbiamo acquisito SolidFactory, nostra controllata che si occupa di implementare sistemi produttivi digitali 4.0. Abbiamo avviato la produzione in serie di Electrospider, biostampante in grado di replicare tessuti e organi umani, creando uno stabilimento produttivo ad hoc con personale qualificato, con focus sulla medicina rigenerativa. Abbiamo effettuato alcune operazioni di acquisizione che ci hanno consentito di incrementare il nostro pacchetto clienti e di entrare in un nuovo settore, quello delle energie rinnovabili"."Questisu Euronext Growth Milan che ci ha permesso di raccogliere il capitale necessario da investire nella crescita del gruppo e nell'apertura di nuove aree di attività, cogliendo le opportunità che lo scenario estremamente dinamico (ma nello stesso tempo incerto) ci ha presentato - ha aggiunto - Questa trasformazione ha reso SolidWorld un gruppo tecnologico presente in diversi settori e linee di business, accomunati, grazie alla tecnologia 3D, dalla spinta all’innovazione, alla digitalizzazione e all’automazione".L'(debito) è pari a 12,8 milioni di euro al 30 giugno 2023, rispetto a 12,3 milioni al 31 dicembre 2022.