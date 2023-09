UniCredit supporta Axet Facility nell'acquisizione di T&M System

(Teleborsa) -, azienda italiana, storica, specializzata nei servizi di Facility Management, rende nota l'acquisizione della milanese, tra i principali player di progettazione tecnologica, impiantistica e hard services. L'operazione si è conclusa grazie al finanziamento ricevuto da Unicredit. "Prosegue il nostro impegno a fianco delle aziende nel creare valore in ottica di rafforzamento del proprio posizionamento sul mercato. In questa occasione, – dichiara–. Siamo orgogliosi di aver affiancato Axet Facility nell'acquisizione di T&M System, operazione che consente di consolidarne il ruolo di leadership in un settore dinamico ed in crescita come quello del Facility Management in Italia e di continuare a investire in sostenibilità, innovazione e digitalizzazione". L'acquisizione si colloca in un percorso di espansione e diversificazione delle attività di Axet Facility, azienda attiva sul territorio italiano e svizzero dal 1983, impegnata nel fornire ai propri clienti una gamma completa di servizi nell'ambito del Facility Management, con 3 sedi (HQ Milano, Varese e Mendrisio CH) e più di 900 dipendenti."A condurre lo– fa sapere Unicredit in una nota – le forti identità valoriali delle due aziende, da sempre guidate da passione, tradizione, alta specializzazione del personale, tecnologie avanzate e innovazione. Questo accordo certifica la capacità delle eccellenze italiane di crescere e innovarsi, consentendo ad Axet Facility di ampliare la propria offerta di servizi dedicati alle persone e agli immobili, mettendo a disposizione dei propri clienti l'esperienza di T&M System e la sua capacità di interpretare le evoluzioni del mercato".società composta da un organico di oltre 80 persone, tra project manager, tecnici e operai altamente formati, è presente sul mercato da 30 anni partecipando attivamente al processo di trasformazione che ha cambiato il volto di Milano e dei processi produttivi di tutto il nord Italia. Specializzata nelle aree della progettazione ed installazione di impianti elettrici, speciali, meccanici ed idrico-sanitari e hard services, l'azienda si è posizionata nel mercato milanese e lombardo come punto di riferimento affidabile e competitivo."Siamo estremamente soddisfatti – ha commentato– di aver raggiunto un accordo di questa portata con un'azienda come T&M System, con cui condividiamo i valori più importanti: la volontà di innovare e impattare il settore attraverso la ricerca e le nuove tecnologie, nel rispetto dei principi ESG. Ora più che mai siamo determinati a fare la differenza, raggiungendo nuovi traguardi sempre più ambiziosi".