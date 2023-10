Eventi e scadenze: settimana del 2 ottobre 2023

Sabato 30/09/2023

Lunedì 02/10/2023

Juventus

Solid World Group

Martedì 03/10/2023

Bifire

Sostravel.Com

Mercoledì 04/10/2023

Digital360

Giovedì 05/10/2023

Compagnia Dei Caraibi

Esprinet

Prysmian

Reway Group

Venerdì 06/10/2023

Circle

Fope

Gibus

I.M.D. International Medical Devices

S.S. Lazio

Siav

Sicily By Car

The Lifestyle Group

(Teleborsa) -- "L'Italia delle Regioni" è l'evento nazionale organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che quest'anno si terrà a Torino. Ci saranno presenze istituzionali di grande rilievo, nazionali ed europee, tra le quali, il Presidente Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Camera Fontana, i ministri Fitto, Salvini, Musumeci, Zangrillo, Abodi, Calderoli, Pichetto Fratin, Urso, Schillaci e in video collegamento Lollobrigida e Giogetti- Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano - Celebrazioni di Sky per i suoi 20 anni in Italia. Numerosissime le presenze, tra le quali i ministri Abodi, Crosetto, Bernini, Calderone, Fitto e Valditara e il presidente di Confindustria- Strasburgo - Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, incontra Ilia Darchiashvili, Ministro degli Affari Esteri della Georgia- Strasburgo - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, incontra Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti- La 7a edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore, lanciata dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) avrà particolare attenzione ai temi della resilienza dell'investitore, delle cripto-attività e della finanza sostenibile. Consob partecipa quale membro IOSCO11:00 -- Auditorium Villa Patrizi, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 13a edizione di Frecciarosa – La prevenzione viaggia in treno, progetto promosso dalla Fondazione IncontraDonna e dal Gruppo FS con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente di Trenitalia, la Presidente diFondazione IncontraDonna e il Ministro Schillaci14:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolge il seguito dell’audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, legale di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino15:00 -- Il MIT esporta “L’Italia dei Sì 2023-2032” in tutto il Paese. Il prossimo appuntamento sarà a Trento. Il Ministro Salvini presenterà le opere e i progetti in campo da qui ai prossimi anni in Italia e nella Provincia Autonoma di Trento, con un vero e proprio tour che toccherà i principali centri del Paese17:00 -- Senato - Presentazione della ricerca di italiadecide con Intesa Sanpaolo, sulla reputazione dell’Italia quale emerge dal posizionamento nei ranking internazionali in settori di particolare rilevanza per la competitività del Paese. Intervengono, tra gli altri, i Vice Presidenti del Senato e del Consiglio Superiore della Magistratura, i Presidenti di italiadecide e Corte di Appello di Roma, il Direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Ministro Nordio- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Seul chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- CDA: Bilancio11:00 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati con il mercato finanziario, a cui parteciperà il top management dell'azienda- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- Centro Convegni La Nuvola, Roma - Evento di Cybertech Global in collaborazione con Leonardo, per esplorare l'innovazione e le nuove frontiere della tecnologia cyber. Riunirà i principali protagonisti nel settore della cybersicurezza, tra cui leader globali, esperti, decision maker, CISO e dirigenti, provenienti dall'Europa e dal mondo ed enti e organizzazioni europee- Fiera Milano Rho - 11ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore. Partecipa, tra gli altri, il ministro Salvini- Bilancio finanza pubblica della Francia10:00 -- Villa Miani, Roma - Alla 3a edizione del meeting internazionale organizzato dall'ANIA dal titolo "Cambiamenti climatici e innovazione: il contributo del settore assicurativo. Le sfide per l'Europa trent'anni dopo il Mercato Unico", parteciperanno Autorità italiane ed internazionali, accademici e rappresentanti del settore assicurativo, tra i quali, i presidenti di ANIA, FeBAF e Assicurazioni Generali, i CEO di Engineering e Axa Assicurazioni, i DG di Banca d’Italia e ABI e i ministri Giorgetti e Urso12:00 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere svolge l'audizione del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Maria Roccella12:00 -- Milano - Durante l'incontro, l'AD di A2A Renato Mazzoncini interverrà per raccontare il bilancio di sostenibilità territoriale e discutere insieme all’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano Emmanuel Conte, delle prospettive della transizione ecologica sul territorio12:45 -- La presentazione ufficiale del nuovo Coradia Stream a idrogeno organizzato da Alstom e FNM, si svolge a EXPO Ferroviaria, Area Deposito Trenord Milano Fiorenza. Tra gli interventi, i Presidenti di FNM, Ferrovienord, Trenord, Alstom Ferroviaria e Alstom Regione Europa e Autorità di Governo e di Regione15:00 -- Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente del Nationalrat austriaco, Wolfgang Sobotka17:00 -- Magazzini del Cotone - L'evento di Ansaldo Energia si svolge per la celebrazione dei 170 anni di Ansaldo. Interverranno, tra gli altri, Fabrizio Fabbri (AD Ansaldo Energia), Lorenza Franca Franzino (Presidente Ansaldo Energia) e Edoardo Rixi (Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti)- Borsa di Seul chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Siviglia - L'evento della Commissione Europea, riunirà politici, autorità locali, industria e operatori del trasporto urbano per condividere e discutere il percorso verso un futuro sostenibile, innovativo ed equo per la mobilità urbana in Europa- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Vertice OPEC Plus09:15 -- Assago - "Quali sono le strategie del settore finanziario per affrontare le evoluzioni del quadro macroeconomico?", organizzato da iKN Italy. Ci saranno oltre 100 speaker in 6 sessioni tematiche e 600 partecipanti per confrontarsi a 360° sul futuro del settore. Interviene, tra gli altri, i DG di Gruppo BCC Iccrea e ABI, il CEO di Banco BPM, e la Vice DG di Banca d'Italia10:00 -- Spazio Eventi Dealflower, Milano - Conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Italian Insurtech Summit 2023 - Out of The Box, l’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, che si svolgerà tra novembre e dicembre10:00 -- Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società II Trimestre 202311:00 -- Auditorium INAIL - Il commissario straordinario INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, presenterà la Relazione Annuale 2022. Illustrerà i dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico, i principali risultati raggiunti e gli obiettivi strategici per affrontare le sfide del futuro. Tra i presenti, il ministro Marina Elvira Calderone e e il DG dell’INAIL, Andrea Tardiola11:00 -- Conti economici trimestrali (revisione serie) - II Trimestre 202311:00 -- Palazzo Edison, Milano - Conferenza stampa di presentazione del Piano strategico di Edison al 2040, in occasione delle celebrazioni dei 140 Anni dalla fondazione della SocietàEdison presenta il piano strategico al 204012:00 -- Palazzo Altieri, Roma - Firma del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Bancaria Italiana, per la prevenzione e il contrasto alla violenza, anche domestica, contro le donne, per sostenere l’inclusione finanziaria e per favorire il superamento delle differenze legate al genere. Partecipano il Ministro Eugenia Roccella e il Presidente dell’ABI13:00 -- La Commissione Bilancio svolge, in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, l’audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto- Appuntamento: Presentazione analisti- La terza riunione della Comunità Politica Europea riunirà i leader provenienti da tutto il continente a Granada, in Spagna. Sono invitati a partecipare 47 capi di Stato e di governo- Granada - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa alla 3a Riunione della Comunità politica europea- Tema della 6a edizione della Milano Digital Week è Lo Sviluppo dei Limiti per una transizione digitale e un’innovazione tecnologica inclusiva, sostenibile ed etica. Grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab- Torino - "Viaggia con la Banca d’Italia per saperne di più su economia e finanza"- Porto, Portogallo - Il Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos è la riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli stati membri dell'Unione europea. Il Presidente Mattarella parteciperà alla 18a edizione del Vertice09:00 -- La Conferenza di illimity si svolge a Palazzo Parigi a Milano. Interverranno, tra gli altri, il CEO di illimity Bank, il Sottosegretario Freni e la Presidente del CdA di illimity Bank10:00 -- Museo Maxxi, Roma - Evento organizzato da ALTHESYS Strategic Consultants e Green Horse Advisory. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di GSE, ARERA e Iren, i CEO di Althesys, Eni Plenitude, A2A, ERG, SACE e Edison10:00 -- Napoli - Nel corso dell'evento l'Executive Leadership Team fornirà un aggiornamento sulla strategia della Società. La presentazione sarà seguita da una sessione di domande e risposte. Tra gli interventi, il CEO Valerio Battista11:30 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipap al convegno "Vedere meglio, Vivere meglio, tutti", presso la Camera14:30 -- La Conferenza di presentazione della 26esima edizione di Ecomondo di Italian Exhibition Group, si svolge presso Unincamere a Roma. Parteciperanno, tra gli altri, l'AD di Italian Exhibition Group, i presidenti di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Ferpi e il ministro Pichetto Fratin15:30 -- Salone Margherita, Roma - Evento organizzato da ANSPC (Associazione nazionale per lo Studio dei problemi del Credito). "Crescita strutturale oltre le emergenze: riforme, investimenti, PNRR". Partecipano, tra gli altri, il Direttore Generale della Banca d'Italia e i presidenti di ANSPC e ANIA- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Value-Added-Reseller (VAR) Day, organizzato da Kepler Cheuvreux- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Serbia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Al Vertice, che si svolge a Granada, in Spagna, i leader dell'UE discuteranno di varie questioni, dell'economia, della sicurezza e della difesa, della migrazione e delle relazioni esterne- Bielorussia, Croazia e Nord Macedoni - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Auditorium Parco della Musica, Roma - 2a edizione del Festival organizzato da Ethos, Osservatorio di etica pubblica della Luiss Business School, con la Fondazione Musica per Roma, dedicato al rapporto tra etica e impresa. Ci saranno più di 50 ospiti italiani e internazionali, tra i principali esperti dell’etica di impresa- Granada - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa alla Riunione informale dei capi di Stato o di governo- Albania e Slovenia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito09:00 -- Banca d'Italia, Roma - Quarto workshop su "Flussi internazionali di capitale e politiche finanziarie". La conferenza contribuirà al dibattito sull'evoluzione dei flussi di capitale nel contesto di un sistema finanziario maggiormente frammentato e nelle prospettive di una normalizzazione delle politiche monetarie10:00 -- Milano - MECSPE ritorna alla Milano Digital Week con MADE con "Il nuovo volto dell'industria manifatturiera capace di unire benessere, sostenibilita' ambientale ed economicita' dell'impresa". MECSPE e MADE offrono un momento di approfondimento dedicato alle tecnologie digitali applicate al mondo dell’industria10:00 -- Sede Confcommercio, Roma - "Going green: l'onda che investe le imprese e cambia i paradigmi". Durante l'evento verranno trattati i temi su sostenibilità, siderurgia, economia circolare e su come le grandi tendenze globali impattano l'economia italiana e internazionale- Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo: Consiglio di Sorveglianza . Esame del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 Giugno 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023