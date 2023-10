Moncler soffre in Borsa dopo taglio a target price da RBC

Moncler

(Teleborsa) - Seduta in netto ribasso a Piazza Affari per, azienda di lusso italiana quotata su Euronext Milan. A pesare è il(dai precedenti 62 euro) da parte di RBC Capital. Nel frattempo,ha alzato di 50 bps il peso nel portafoglio principale dopo la debole performance del mese, "nella convinzione che il de-rating del titolo abbia scontato eccessivi timori sulle stime".Peggiora la performance di, con un, portandosi a 54,16 euro, e risultando il peggior titolo del FTSE MIB nella giornata odierna. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 53,72 e successiva a quota 53,28. Resistenza a 54,98.