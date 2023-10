Borsa Tokyo in ribasso. Titolo Evergrande riparte in rally

Tokyo

(Teleborsa) - Prevale la debolezza alla borsa di, in scia alla chiusura mista degli indici azionari americani, con gli investitori che guardano alla banca centrale giapponese ed a un suo possibile intervento sul mercato per arginare la svalutazione dello yen. La mossa farebbe seguito all'avvertimento lanciato dal ministro delle Finanze, Shunichi Suzuki, di eccessiva volatilità.L'indice giapponesechiude in calo dell'1,77%.Restano chiuse ancora per festività le piazze di Shanghai e Seul, mentre sulla piazza diche cede oltre 3 punti percentuali ripartono le contrattazioni di. Il titolo era stato sospeso dalle negoziazioni cinque giorni in seguito all'inchiesta che ha travolto il fondatore dell'azienda, Hui Ka Yan.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,61%; sui livelli della vigilia(-0,2%) dopo cheha lasciato i tassi di interesse invariati al 4,10%.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,07%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 2 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%.Il rendimento dell'scambia 0,76%, mentre il rendimento per ilè pari 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,9%; preced. -2,7%).