Borse indecise. Segnali falco da Fed

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre riprende quota, che mostra una frazionale salita.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali, con i segnali da "falco" che arrivano dalla Federal Reserve. La vigilia, il vicepresidente, non ha escluso ulteriori rialzi dei tassi di interesse ed ipotizzato che possano restare alti più a lungo del previsto. Oggi gli ha fatto eco, il presidente della, che vede necessario un ulteriore rialzo, quest’anno, per poi mantenerli su livelli elevati per riportare l’inflazione al 2%. La decisione finale, ha precisato, dipenderà dall’andamento dell’economia. Anche in Europa, il capo economista della BCE,, ha ribadito che c'è ancora del lavoro da fare poiché la battaglia contro l'inflazione non è ancora vinta.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,049. L'è sostanzialmente stabile su 1.826,4 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 88,47 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +191 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,81%.senza slancio, che negozia con un +0,03%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,39%, eè stabile, riportando un moderato +0,04%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,33% a 27.942 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.799 punti.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,42%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,98%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,45%.avanza dell'1,45%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,09%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,08%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,78%.Tra i(+2,59%),(+1,85%),(+1,50%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,00%.Calo deciso per, che segna un -2,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,53%.