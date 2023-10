Destination Italia, vertici: nostro POC diverso dagli altri, non distruggerà valore

Destination Italia

(Teleborsa) - Il mercato(EGM) è ormai, strumenti che si trovano in posizione intermedia tra titoli obbligazionari e titoli azionari, e che negli ultimi anni, spesso ricorrendo a controparti poco trasparenti e con sede all'estero. L'ultimo esempio di questa diffidenza è testimoniato dal ribasso del 22% segnato venerdì scorso da, società travel tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su EGM. La società, la sera prima a mercato chiuso, aveva annunciato i risultati semestrali e la volontà di procedere a un rafforzamento patrimoniale tramite un aumento di capitale con diritto di opzione da massimi 3 milioni di euro e l'emissione di un POC da massimi 3 milioni di euro.In quella comunicazione, tanto che la società ha diffuso un ulteriore comunicato lunedì mattina spiegando che la conversione avverrà solo alla fine dell'orizzonte temporale indicato (5 anni) e a un prezzo minimo almeno doppio rispetto alla quotazione attuale del titolo (floor pari a 2 euro e cap a 5 euro)., e l'abbiamo detto al mercato, in due direzioni: una è la crescita organica, ad esempio aprendo la sede degli Stati Uniti come stiamo facendo adesso e lavorando per aprirne altre nel mondo il prossimo anno, e l'altra è la crescita inorganica, ovvero tramite acquisizioni", dice a Teleborsa la presidente e principale azionista di Destination Italia,"Per continuare a crescere a doppia cifra per tanti anni - aggiunge - ci servono però al momento anche risorse economiche, e per questo abbiamo deciso di fare anche un prestito obbligazionario convertibile, che ha la caratteristica - che è quello che il mercato non sapeva perché nel primo comunicato non era chiaro - di, non quindi domani, e tra l'altro con un floor che dice che non possono convertire se il valore dell'azienda non è almeno raddoppiato. Questo per, noi compresi, che tra l'altro abbiamo manifestato la volontà di aderire all'aumento di capitale".Tipicamente un'obbligazione convertibile viene emessa con un tasso cedolare inferiore rispetto a un'obbligazione ordinaria di pari caratteristiche, dato che la facoltà di conversione rappresenta un diritto aggiuntivo per il sottoscrittore. Questo è uno dei motivi per cui Destination Italia ha optato per questo strumento, spiega l'amministratore delegato: "Se oggi vai a emettere un bond plain vanilla non paghi meno dell'11%, quindi abbiamo deciso didi 3-4 punti almeno e di ridurre al minimo la diluizione per i nostri azionisti, a scadenza dell'obbligazione a fine 2028".Secondo Cossu, l'operazione di Destination Italia, "non ha niente a che vedere con quelle operazioni che purtroppo hanno reso questo strumento poco appealing, distruggendo valore" e i soggetti scelti dalla società saranno "che provengono da altre parti del mondo". Inoltre, l'AD specifica che la società ha già sondato il mercato, trovando interesse e disponibilità dagli investitori., amministratore delegato e azionista rilevante tramite il veicolo Lensed Star (che ha il 35,5% del capitale ed è riconducibile a Ravera per il 70% e Valiante per il 30%), sottolinea l'unità del management e il forte focus sulla crescita: "Io, Massimiliano e Dinae adesso seguiremo l'aumento capitale. Inoltre, evidenzio che io e Dina non prendiamo compensi da questa società, ma abbiamo un rimborso spese per favorire la società stessa. Tutto quello che abbiamo fatto è stato ristrutturare una società e dargli un futuro, provando adin mezzo al guado. Rimanere piccolini non ci interessa, quindi il driver principale che abbiamo dato è quello di crescere, crescere e ancora crescere".- aggiunge Valiante - ma va considerato che l'EGM è un mercato difficile, dove abbiamo la sensazione che mettere il retail insieme ai professionali sia un elemento su cui bisogna fare molta attenzione, e abbiamo anche capito che vogliamo cercare la profittabilità a breve termine, cosa che dovremmo fare entro la fine dell'anno".