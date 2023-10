eVISO, crescono i volumi di consumo del parco utenti energia elettrica

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha comunicato una, a ottobre 2023, dei. L'annuncio si basa sui dati forniti dal Sistema Informativo Integrato (SII), ente pubblico che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.In particolare, viene evidenziato che: iforniti dal SII, relativi alla clientela diretta abbinata ad eVISO al mese di ottobre 2023, sono pari a 310 GWh, massimo storico per eVISO, in crescita del 15% rispetto ai volumi di consumo annuo forniti dal SII per i clienti abbinati ad eVISO nel mese di giugno 2023 e pari a 270 GWh; ie abbinati ad eVISO nel mese di ottobre 2023 sono pari a 660 GWh , massimo storico per eVISO, in crescita del 18% rispetto ai volumi di consumo annuo forniti dal SII per gli utenti abbinati ad eVISO nel mese di giugno 2023 e pari a 560 GWh."A dicembre 2022 abbiamo comunicato al mercato che erano stati siglati contratti verso il canale reseller equivalenti ad una pipeline di 700 GWh - ha commentato l'- I 660 GWh di volumi annui abbinati ad eVISO a solo 9 mesi dalla firma dei nuovi contratti corrispondono ad une dimostrano l'elevata visibilità sul segmento. Per chiarezza evidenziamo che l'accordo da 100 GWh comunicato il 29 di agosto non ha ancora un impatto materiale sui volumi di ottobre 2023".