Iren entra nell'eolico acquisendo un impianto in Liguria

Iren

(Teleborsa) -, multiservizi quotata su Euronext Milan, ha perfezionato con Granda Energie #3 S.r.l.(società veicolo) WFL S.r.l., titolare del, già in esercizio con una potenza complessiva pari a 6 MW e per il quale sono in corso le procedure per autorizzare un incremento della capacità a 7 MW.Il valore del 100% delle quote di partecipazione acquisite da Iren è di, oltre al rimborso del finanziamento soci effettuato da Granda Energie #3 a WFL per la realizzazione dell'investimento. L'impianto eolico, composto da due turbine Enercon E138 entrate in esercizio nel marzo 2023, genererà nei prossimi anni ungrazie ad una produzione attesa di circa 18 GWh/anno.“L'acquisizione di questo impianto rappresenta l'- afferma il- e conferma il proprio percorso di crescita nelle rinnovabili, così come previsto dal Piano Industriale 2030, a vantaggio della decarbonizzazione e verso una maggiore diversificazione della produzione energetica".