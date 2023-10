Sicily by Car lancia nuova offerta per destagionalizzare il business

Sicily by Car

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali operatori nel settore dell'autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha annunciato il, il nuovo servizio dedicato a tutti i clienti (privati e aziendali) e attivo da oggi su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un servizio di noleggio a tariffa mensile, che prevede un canone fisso addebitato ogni mese in base all'opzione tariffaria selezionata, alla categoria del veicolo scelto, a eventuali extra aggiunti e alla durata del contratto."Il lancio di SBCplus rientra nella, in quanto non legato al noleggio leisure - ha commentato l'AD- Il servizio risponde alle nuove tendenze del mercato per soddisfare trend di domanda svincolati dal concetto di auto di proprietà e consentirà al gruppo, coerentemente con la strategia di crescita annunciata in fase di quotazione, sia di incrementare l’utilizzo della flotta durante la bassa stagione che di potenziarlo nel resto dell'anno".