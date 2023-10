BCE, de Guindos: trasmissione inasprimento a economia reale ancora in corso

(Teleborsa) - "Dopo aver aumentato i tassi di interesse di un totale di 450 punti base dal luglio 2022, riteniamo che i tassi di interesse di riferimento della BCE abbiano ormai raggiunto livelli che,, daranno un contributo sostanziale al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo". Lo ha affermato, vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), ad un evento organizzato dalla Banca di Cipro.Secondo l'economista, "nell'attuale ciclo di rialzi, ladella politica monetaria - le condizioni di finanziamento - è stata" ed "è probabile che la trasmissione al canale del prestito bancario continui ad avvenire poiché i finanziatori potrebbero diventare più prudenti alla luce dell'aumento dei costi di finanziamento e del rallentamento dell'economia".Invece, ladella trasmissione riguarda il modo in cui i cambiamenti nelle condizioni di finanziamento influenzeranno l'attività economica, poiché le imprese e le famiglie adeguano di conseguenza i loro piani di consumo, investimento e risparmio. "La trasmissione dell'inasprimento della politica monetaria all'economia reale sta, con una quota sostanziale della trasmissione ancora in cantiere", ha detto de Guindos."Anche se possiamo essere certi che l'inasprimento della nostra politica monetaria si trasmette con forza ai mercati finanziari e lascia sempre più un'impronta nell'economia reale, la", ha evidenziato il vicepresidente della BCE nelle sue conclusioni."Sebbene vi siano segnali di forza della prima fase della trasmissione, si prevede che una quota sostanziale della trasmissione dalle condizioni di finanziamento all'economia reale sia ancora in fase di elaborazione, soggetta a ritardi più lunghi - ha aggiunto - Ciòper determinare il livello e la durata appropriati di un orientamento di politica monetaria restrittiva".