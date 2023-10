BCE, Lagarde: "Tassi hanno raggiunto livelli tali da garantire rientro inflazione"

(Teleborsa) - "Sulla base della nostra valutazione attuale,di riferimento della BCE abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo,sostanzialedi medio termine". Lo ha ribadito la Presidente della BCE,, in occasione dell'apertura della tradizionale Conferenza annuale sulla politica monetaria organizzata dall'Istituto di Francoforte.: le, la dinamica dell’e ladella politica monetaria. Questo quadro - ha sottolineato la Presidente - ci ha aiutato a tracciare un percorso di inasprimento che è iniziato in modo ripido e poi ha rallentato fino a raggiungere un ritmo più normale" "Le nostre future decisioni continueranno a basarsi su questi tre criteri - ha proseguito - e garantiranno che iper tutto il tempo necessario"."Gli ultimi anni sono stati un periodo incredibilmente impegnativo per i responsabili delle politiche monetarie di tutto il mondo.di domanda e offerta che si si sino sovrapposti ed hanno creato un panorama macroeconomico complesso e in rapida evoluzione", ha ricordato Lagarde, spiegando che ciò ha portato ad unche si è concretizzato nelLagarde ha spiegato che la Conferenza si incentra su quattro importanti aspetti. Il primo riguarda il modo in cui, la transizione dal regime di bassa inflazione pre-pandemia agli elevati tassi di inflazione a cui assistiamo oggi, ha influenzato la trasmissione degli shock. La numero uno della BCE ha ricordato che "ladal lato dell’offerta: quando l’inflazione è elevata, la propagazione è più forte"."Con un cambiamento rapido nelle prospettive di inflazione, si è verificato un cambiamento altrettanto rapido nell’orientamento della politica monetaria. E ciò ha sollevatoquando l’accomodamento deve essere rapidamente ritirato dopo una lunga fase di allentamento", ha ammesso Lagarde, che aggiunge "negli ultimi annie su come l’importanza relativa dei diversi canali sia cambiata nel tempo. E questo ha introdotto una notevole incertezza nell’attuale ciclo di inasprimento."Uno deglii della risposta alla pandemia - ha concluso Presidente - è stato, che ha prodotto una ripresa inaspettatamente forte, E quella forte ripresa – e il conseguente aumento dell’inflazione – è stata accompagnata da un inasprimento senza precedenti della politica monetaria globale".