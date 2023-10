Borse UE migliorano con stop a corsa rendimenti bond

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Campari

ERG

Italgas

Leonardo

Tenaris

Telecom Italia

Prysmian

Caltagirone SpA

Brunello Cucinelli

LU-VE Group

Ferragamo

Seco

Safilo

Saras

OVS

(Teleborsa) -, che non si allinea all'andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia, pur m,igliorando rispetto all'apertura. Nel frattempo,a livello globale, che aveva preso forza da ieri pomeriggio, quando l'apertura di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti ha toccato ad agosto il maggior incremento in due anni, rafforzando le aspettative che la Fed manterrà tassi elevati per un periodo prolungato.Sul fronte macroeconomico, in mattinata sono arrivati dati PMI sui servizi migliori delle attese ina settembre, anche se il quadro generale nell'Eurozona rimane contrastante, mentre le vendite al dettaglio della sono diminuite molto più del previsto nel mese di agosto.In, l'Istat ha rivisto in marginale ribasso il dato tendenziale sul PIL del secondo trimestre, confermando la contrazione dell'economia italiana nel periodo aprile-giugno dopo la ripresa vista nella prima frazione dell'anno.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,39%. L'è sostanzialmente stabile su 1.825,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,76%, scendendo fino a 87,66 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +196 punti base, con ilche si posiziona al 4,91%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,24%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.293 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,34%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,57%).di Milano, troviamo(+5,20%),(+2,83%),(+1,29%) e(+1,22%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,67%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,03%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,96%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+1,85%),(+1,27%),(+1,17%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,41%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,23%.