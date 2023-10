EduIren: Open Day il 5 ottobre per presentare il nuovo catalogo

(Teleborsa) - La transizione ecologica e la sostenibilità declinati anche attraverso l'impegno delQuesti i focus del nuovoche sarà presentato con un open day on line il 5 ottobre alle 17.00 con l'obiettivo di fornire strumenti a docenti, studenti e cittadini. Per partecipare – fa sapere Iren in una nota – è sufficiente iscriversi sul sito di EduIren e in seguito si riceve il link di Zoom per partecipare. Il Catalogo è rivolto prevalentemente agli insegnanti e ai dirigenti scolastici e agli enti territoriali e locali interessati e tutte le attività sono gratuite.Nel dettaglio, il Catalogo è costituito dadifferenziati per ordine scolastico e attivabili in presenza o a distanza,con visite virtuali o in presenza agli impianti del Gruppo Iren,e nuovi strumenti per conoscere ed informarsi. Storytelling, coding, creazioni di storyboard, giochi multimediali, world cafè per offrire un mix positivo di strumenti innovativi ed esperienze sensoriali, virtualità ed attivismo concreto."Nella costruzione dell'edizione 2023/2024 del Catalogo, – spiega Iren – si è partiti dalle proposte che nello scorso anno scolastico hanno riscosso maggior interesse, integrandole con i suggerimenti e le idee dei docenti e degli studenti. È dunque un lavoro collettivo, che rende l'offerta il risultato di uno scambio continuo con il mondo della scuola e che viene arricchito dai progetti che Eduiren mette in campo con Enti Locali, Associazioni, Alleanze educative, Fondazioni e gruppi di semplici cittadini. Una comunità educante allargata e attiva sui temi della sostenibilità".Eduiren è anche unche promuove e condivide progetti collaborando a esperienze significative su tutti i territori in cui è presente. Ad esempio, il Centro REMIDA e la Scuola Diffusa di Reggio Emilia, Spazio Goccia di Luzzara (RE), Fondazione Reggio Children, CEAS Terra Reggiane, Giocampus di Parma, Manicomics Teatro Piacenza, Museo A Come Ambiente di Torino, Fondazione Amga, Teatro dell'Ortica di Genova, Fondazione Mida Salerno.Un ruolo che vede Eduiren impegnato anche inunosui temi di un diverso approccio ai rifiuti e uno europeo attraversoche intende affrontare le problematiche ambientali del terzo millennio, portando nelle scuole progetti innovativi e sperimentando nuovi approcci formativi per un apprendimento aperto e inclusivo, con impatto diretto sugli stili di vita dei cittadini. In tale spirito, il Catalogo è in continua evoluzione e trasformazione, per questo potrà essere ulteriormente arricchito durante l'anno.Nel Catalogo si trovano anchecome quelli sviluppati con Geopop e Giffoni Innovation Hub, che hanno poi permesso di introdurre nuovi strumenti di comunicazione come i video sulla valorizzazione dei rifiuti organici e sulla termovalorizzazione del divulgatore Andrea Moccia e i tre cortometraggi presentati al Giffoni Film Festival su sostenibilità, acqua e comunità energetiche.Il catalogo è realizzato insieme a La Lumaca e G-Lab di Fondazione Golinelli.