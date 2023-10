Eventi e scadenze del 4 ottobre 2023

Lunedì 02/10/2023

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La 7a edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore, lanciata dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) avrà particolare attenzione ai temi della resilienza dell'investitore, delle cripto-attività e della finanza sostenibile. Consob partecipa quale membro IOSCO- Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano - Celebrazioni di Sky per i suoi 20 anni in Italia. Numerosissime le presenze, tra le quali i ministri Abodi, Crosetto, Bernini, Calderone, Fitto e Valditara e il presidente di Confindustria- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Parigi - Fiera internazionale del turismo. Principale evento dedicato ai professionisti del settore viaggi e turismo di tutti i segmenti. Per l'edizione 2023, saranno presenti all’evento più di 1.400 brand e circa 30.000 professionisti del turismo. Sarà presente ITA Airways- Centro Convegni La Nuvola, Roma - Evento di Cybertech Global in collaborazione con Leonardo, per esplorare l'innovazione e le nuove frontiere della tecnologia cyber. Riunirà i principali protagonisti nel settore della cybersicurezza, tra cui leader globali, esperti, decision maker, CISO e dirigenti, provenienti dall'Europa e dal mondo ed enti e organizzazioni europee- Fiera Milano Rho - 11ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore. Partecipa, tra gli altri, il ministro Salvini- Vertice OPEC Plus- Siviglia - L'evento della Commissione Europea, riunirà politici, autorità locali, industria e operatori del trasporto urbano per condividere e discutere il percorso verso un futuro sostenibile, innovativo ed equo per la mobilità urbana in Europa- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema08:45 -- Le Commissioni riunite Difesa, Trasporti e Politiche UE svolgono l'audizione del sottocapo di Stato maggiore della Difesa, Carmine Masiello, nell’ambito dell’esame della Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica di cyberdifesa dell'UE09:15 -- Assago - "Quali sono le strategie del settore finanziario per affrontare le evoluzioni del quadro macroeconomico?", organizzato da iKN Italy. Ci saranno oltre 100 speaker in 6 sessioni tematiche e 600 partecipanti per confrontarsi a 360° sul futuro del settore. Interviene, tra gli altri, i DG di Gruppo BCC Iccrea e ABI, il CEO di Banco BPM, e la Vice DG di Banca d'Italia10:00 -- Spazio Eventi Dealflower, Milano - Conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Italian Insurtech Summit 2023 - Out of The Box, l’evento di riferimento per i player assicurativi e non solo, che si svolgerà tra novembre e dicembre10:00 -- Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società II Trimestre 202311:00 -- Auditorium INAIL - Il commissario straordinario INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, presenterà la Relazione Annuale 2022. Illustrerà i dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico, i principali risultati raggiunti e gli obiettivi strategici per affrontare le sfide del futuro. Tra i presenti, il ministro Marina Elvira Calderone e e il DG dell’INAIL, Andrea Tardiola11:00 -- Palazzo Edison, Milano - Conferenza stampa di presentazione del Piano strategico di Edison al 2040, in occasione delle celebrazioni dei 140 Anni dalla fondazione della SocietàEdison presenta il piano strategico al 204011:00 -- Conti economici trimestrali (revisione serie) - II Trimestre 202312:00 -- Palazzo Altieri, Roma - Firma del Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Bancaria Italiana, per la prevenzione e il contrasto alla violenza, anche domestica, contro le donne, per sostenere l’inclusione finanziaria e per favorire il superamento delle differenze legate al genere. Partecipano il Ministro Eugenia Roccella e il Presidente dell’ABI13:00 -- La Commissione Bilancio svolge, in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, l’audizione del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto- Appuntamento: Presentazione analisti