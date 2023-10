Rottamazione quater e piano pagamenti: la data da segnare

(Teleborsa) -

Ultima chiamata per i contribuenti che hanno intenzione di modificare il piano dei pagamenti dopo l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscissione dei quasi 4 milioni di lettere (per la precisione 3,8 milioni) da parte di agenzia delle Entrate Riscossione sulle somme dovute a chi aveva fatto istanza entro il 30 giugno.







"E' possibile segnalare errori commessi dal richiedente nella fase di presentazione dell’istanza di adesione relativi alla selezione del campo afferente la richiesta di adempiere al pagamento in “unica soluzione” anziché nel “numero massimo previsto dalla norma”, precisa Riscossione sulle pagine del proprio sito istituzionale dedicate alla rottamazione quater.



Va ricordato che il canale per la segnalazione è telematico: gli interessati dovranno infatti inviare una mail al servizio contribuenti. allegando la comunicazione delle somme dovute e un documento di riconoscimento per correggere in extremis la scelta fatta al momento di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata.