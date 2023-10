Abbigliamento sportivo, l'italiana MVC acquista il 70% dell'americana Zoot

(Teleborsa) -, gruppo italiano specializzato in abbigliamento outdoor e ciclismo con i marchi Castelli, Karpos e Sportful, ha annunciato, azienda americana leader nella produzione e commercializzazione di abbigliamento ed accessori per il triathlon. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.Fondato nel 1946 dalla, oggi alla terza generazione, MVC Group è partecipato al 40% dale nel 2022 ha raggiunto un fatturato consolidato di 132,4 milioni di euro.Nata nel 1983 a Kona, nelle Hawaii, con sede dal 2003 a San, una fabbrica di proprietà nelle Filippine, Zoot è oggi una delle realtà più importanti e riconosciute per il triathlon. L'azienda prevede di chiudere il 2023 con un fatturato di circa 10 milioni di dollari e un EBITDA di 3 milioni di dollari."L’acquisizione di Zoot rientra nella nostra strategia di crescita e di espansione ed è molto importante per il consolidamento di MVC nel mercato americano, dove operiamo già con una filiale da più di 20 anni, oltre a permetterci di, uno sport che sta registrando tassi di crescita significativi con un’interessante base di consumatori alto-spendenti - commenta, AD di MVC Group - La presenza diretta di Zoot nelle Filippine, ci consentirà inoltre di beneficiare di una integrazione produttiva verticale con un ulteriore rafforzamento della nostra piattaforma che, ad oggi, gestisce i marchi Castelli, Sportful e Karpos".