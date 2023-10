Anima, raccolta netta negativa per 271 milioni di euro a settembre

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha comunicato che lanel mese di2023 è stata negativa per 271 milioni di euro; a fine settembre le masse gestite complessivamente dal gruppo si attestanoa circa 184 miliardi di euro."Il terzo trimestre si chiude con un dato di raccolta positivo per circa 668 milioni di euro, con una forte concentrazione della domanda sulle soluzioni ache offrono interessanti rendimenti, soprattutto in ambito- ha commentato l'- Il dato di raccolta di settembre è interamente ascrivibile al fine ciclo di vita di soluzione target-date la cui componente azionaria era gestita tramite investimento in fondi della casa; tali soluzioni sono oggi sostituite da prodotti target date puramente obbligazionari meglio rispondenti alle esigenze odierne della clientela".