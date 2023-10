Assonime: Governo mantenga "postura estremamente prudente" nella legge di bilancio

Diasorin

(Teleborsa) - Il, l'Associazione italiana delle società per azioni, ha, che include, oltre al Presidente Patrizia Grieco: Lorenzo Bini Smaghi, Matteo Del Fante, Luca Garavoglia, Gian Maria Gros Pietro, Giuseppe Lavazza, Corrado Passera, Laura Zanetti e Innocenzo Cipolletta quale ultimo past President e, in qualità di invitati, i past President Maurizio Sella e Luigi Abete e il membro onorario Franco Bassanini.Inoltre, il Consiglio Direttivo ha, con il quale ha discusso dei contenuti della Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) appena approvata dal Consiglio dei Ministri e trasmessa al Parlamento.Nel suo intervento il Direttore Generale del tesoro ha fornito "un'ampia panoramica sul quadro macroeconomico e sugli obiettivi di finanza pubblica di medio periodo" e il Consiglio Direttivo "apprezzando la chiarezza ed ampiezza dell'esposizione dei contenuti della NADEF ha espresso, in particolare nel delicato contesto di tassi di interesse reali in aumento e di indebolimento delle prospettive di crescita", si legge in una nota.L'auspicio formulato dagli organi direttivi di Assonime è stato quello che "il Governo mantenga unae di concentrare le contenute risorse disponibili su interventi efficaci nel sostenere il sistema produttivo e la crescita".Il Consiglio ha anche incontrato la professoressa, Trustee della IFRS Foundation, per analizzare l'evoluzione degli standard internazionali IFRS introdotti nel reporting sulla sostenibilità.È stata infine deliberata l': AMCO, Invitalia,, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Camozzi Group, Net Insurance,, Larry e iGenius.