Banca del Fucino, accordo da 25 milioni con Worldline nel merchant acquiring

Worldline

(Teleborsa) -, colosso francese nei servizi di pagamento, e, istituto di credito romano con oltre 100 anni di storia, hanno sottoscritto unariguardo all'di Banca del Fucino. Al ramo di merchant acquiring di Banca del Fucino fanno riferimento oltre 3.000 esercenti per un totale di circa 5.500 POS (point of sales) che nel 2022 hanno generato transazioni per un volume di circa 500 milioni di euro.L'accordo include il trasferimento alla controllata italiana di Worldline dell'attività di merchant acquiring sul circuito nazionale di Banca del Fucino e una contestuale partnership commerciale di lungo periodo per la distribuzione tramite la rete di Banca del Fucino dei prodotti e servizi di pagamento di Worldline. Ilè pari acon un meccanismo di aggiustamento in funzione dell'andamento di alcuni target.Nell'ambito dell'operazione, Banca del Fucino e Worldline sottoscriveranno undei servizi di acquiring di Worldline agli esercenti attraverso le 36 filiali della rete nazionale di Banca del Fucino.La partnership con Worldline "ci consente da un lato di valorizzare la qualità del lavoro svolto dalla nostra rete e di liberare importanti nuove risorse finanziarie per la crescita in aree core - ha commentato l'- dall'altro di arricchire l'offerta di prodotti e servizi di pagamento evoluti posti a disposizione degli esercenti"."Puntiamo ad allargare ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano che ha visto un progressivo rafforzamento, oltre a questa operazione con Banca del Fucino, con l'acquisizione di Axepta BNP Paribas prima e successivamente dell'attività di merchant acquiring di Banco Desio", ha dichiarato