Bankitalia, Signorini: dalle recenti crisi in USA e Svizzera un insegnamento

(Teleborsa) - "Iche si sono osservati nel marzo scorso nel comparto delle banche regionali statunitensi e in Svizzeradelle autorità, degli osservatori e dell’industria stessa su alcuni temi di natura regolamentare; e inoltrenel quadro internazionale relativo alla gestione delle crisi".E' quanto affermato da, Direttore Generale della Banca d’Italia, nel suo intervento allaricordando che gli standard di Basilea III sono il risultato di £difficili compromessi" e che "certi, specialmente".. Ciò che è avvenuto negli ultimi tempi conferma a mio avviso sia la bontà di molte scelte regolamentari del passato (se affiancate da una vigilanza forte e intrusiva) - ha sottolineato - sia la, tanto in Europa quanto a livello globale".del completamento degli standard di Basilea III resta", afferma Signorini, aggiungendo che i passare del tempo ha consentito di "realizzare, a livello europeo in particolare, la necessaria convergenza d’intenti" ed "applicare gli stessi standard a tutte le banche, seppur con alcune opportune semplificazioni per quelle più piccole e meno complesse".La crisi delle banche regionali statunitensi e della Credit Suisse in Svizzera - ha sottolineato il Dg di Bankitalia - hanno messo in luce che "non solo da banche molto grandi e fortemente interconnesse, ma, a prescindere dalla dimensione,, se nel mercato si diffonde il timore che altri intermediari, più o meno simili, possano avere simili problemi. È quello che chiamo il: una forma di contagio che non ha nulla a che vedere con esposizioni di altre banche verso quella in difficoltà, o altri rapporti diretti o indiretti tra di loro, né con gli altri fattori fin qui presi in considerazione per giudicare della natura sistemica di un intermediario".Citando l'inversione di rotta della politica monetaria, Signorini ha spiegato che "il forte e generalizzatoha messoche erano connotati da un’elevata esposizione al relativo rischio, a causa di unofra la durata finanziaria dell’attivo e del passivo" .- ha proseguito il responsabile di Bankitalia- tra cui quello legato al notevole aumento della potenziale. L’effetto è stato amplificato dalnel diffondere le notizie e nell’degli operatori"."La trasformazione delle scadenze in quanto tale non è oggetto degli standard di Basilea, se non nella forma assai semplificata del(NSFR)", ha detto Signorini, che giudica questo requisito "di una eccessiva esposizione al maturity mismatch". Il banchiere giudica invece più " utile introdurre limiti prudenziali alla trasformazione delle scadenze espliciti e sufficientemente articolati, del genere di quelli un tempo imposti" dalla Banca d'Italia.Signorini ha parlato anche dell'nel segnalare un aumento del rischio e nell'allertare i supervisori ed ha spiegato che la sua revisione "non esclude che si debba ragionare anche super la gestione didi breve termine".Il direttore di Bankitalia ha parlato anche della, notando che lo strumento cardine delper il timore di "ripercussioni eccessive sulla stabilità finanziaria". "Gli episodi recenti hanno inoltre messo in rilievo il tema della protezione dei depositi nell’era dell’innovazione digitale", ha proseguito il banchiere, notando che "livelli elevati di protezione riducono i rischi di instabilità, ma è altrettanto chiaro che una protezione illimitata, o comunque molto elevata, non sarebbe gestibile, anche perché accrescerebbe eccessivamente il rischio di azzardo morale". Signorini ha poi confermato chel’opportunità didal 2010.Il banchier ha ricordato che in Europa, la Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e la creazione del Meccanismo unico di risoluzione (SRM) "hanno stabilito procedure per interventi tempestivi in caso di necessità", ma occorre " completare il quadro, specie per le banche piccole e medie, rafforzando la capacità di intervento dei fondi di garanzia dei depositanti (DGS)". Quanto al requisito MREL, Signorini ha ammesso che "destala proposta di" e si è rammaricato per la "verso l’istituzione di un(EDIS), necessario".