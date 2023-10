Borse europee incerte. Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, con l'attenzione del mercato che resta sui rendimenti dei titoli di Stato che confermano il rialzo. Gli investitori continuano a guardare alle banche centrali e all'incognita dei tassi elevati a lungo per raffreddare l'alta inflazione.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,052. Attesi domani i dati sull'occupazione negli USA. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.823,8 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,66%), che ha toccato 82,82 dollari per barile, dopo che la Energy Information Administration ha segnalato un aumento di 4,6 milioni di barili nei prodotti petroliferi commerciali.Sulla parità lo, che rimane a quota +196 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,89%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,49%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, dove invece crolla Alstom per l' allarme sul cash flow . Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 27.445 punti; debole il, che rimane a 29.289 punti.di Milano, troviamo(+5,27%) grazie ai nuovi target di redditività (+1,43%),(+1,06%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,74%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,42%, nel giorno dell'atteso incontro tra i francesi die il ministro Giorgetti per sbloccare il dossier rete.Scivola, con un netto svantaggio del 2,00% che ha annunciato i dati di raccolta netta di settembre.Tra i(+5,57%) che festeggia il contratto da ADNOC . Bene(+4,98%),(+1,70%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%.