Cellularline si rafforza in Spagna, entra nella catena El Corte Inglés

Cellularline

(Teleborsa) -, leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha siglato un accordo commerciale con El Corte Inglès - la catena di grandi magazzini spagnola, fondata a Madrid nel 1940, con un ampio portafoglio di brand di alto livello - per la distribuzione di una vasta gamma di prodotti Cellularline, tra cui quelli dedicati alla protezione degli smartphone.e prevede la distribuzione dei prodotti Cellularline all’interno di tutti i 74 punti vendita spagnoli di El Corte Inglés, posizionando al contempo il Gruppo all’interno della prima catena di luxury mall in Europa per volume di affari.La presenza di Cellularline sul mercato spagnolo, già forte di precedenti accordi, è andata a consolidarsi negli anni e la collaborazione con El Corte Inglés contribuirà a rafforzare ulteriormente il suo posizionamento all’interno di una piazza di grande interesse per il gruppo.