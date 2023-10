Circle, nuova commessa dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima

Circle

(Teleborsa) -, Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato da Circle SpA, si è aggiudicatola Gara indetta dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (“EMSA”) per realizzare uno studio di fattibilità sullo sviluppo dello Sportello Unico Marittimo (“Maritime National Single Window - MNSW”) per un gruppo di Paesi confinanti (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Georgia, Moldavia, Turchia e Ucraina).Circle con questa commessa si è aggiudicata unche distingue per: l’esperienza di successo nell'esecuzione di progetti di Reporting sia a livello UE che internazionale, come il progetto “Anna” e la partecipazione a diverse Gare della DG MOVE, nonché il coinvolgimento in diverse iniziative in Africa, Oceano Indiano e Pakistan; la conoscenza completa dei sistemi informatici esistenti in uso che comprende lo Sportello Unico Marittimo, i sistemi utilizzati dalle comunità portuali, le interfacce doganali, nonché le suite per la visibilità globale della Supply Chain; la combinazione tra le competenze operative e in materia di progettazione IT, in particolare nei Port Community System, e il distintivo background nella consulenza internazionale e nell’IT per i settori marittimo, portuale e della logistica intermodale; l’ampio coinvolgimento in esercizi di mappatura dei dati per progetti IT nei settori marittimo, portuale e logistico, anche attraverso il coinvolgimento in progetti come la Direttiva 65, EMSWe, TAF-TSI ed eFTI; il pool di esperti di alto livello, che coprono tutti i requisiti essenziali specificati all’interno del tender; la vasta rete di contatti in diversi Paesi terzi in grado di assicurare una maggiore cooperazione e collaborazione a livello mondiale.