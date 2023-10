De Nora, accordo con Hydrolite per sviluppo di nuova tecnologia AEM

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, e, società controllata da Elbit Systems dedicata all'energia e pioniere della tecnologia AEM (Anion Exchange Membrane) per l'idrogeno, hanno concordato di unire le forze firmando unfinalizzato allo sviluppo, valutazione, messa in scala e produzione di un, in grado di generare e utilizzare l'idrogeno."L'accordo siglato con Hydrolite èper lo sviluppo della produzione di idrogeno green sfruttando le potenzialità della tecnologia AEM, che potrebbe adattarsi meglio ad alcune applicazioni specifiche grazie alla sua flessibilità ed efficienza, rispondendo dunque in modo proattivo ed efficace alle richieste sempre più urgenti legate al processo di transizione energetica", ha commentatodi De Nora.