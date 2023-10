Deutsche Bank, linea di credito a CMB e Colombo Costruzioni per progetto a CityLife

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, due tra le principali imprese edili operanti in Italia, hanno sottoscritto conuna nuova linea di credito di firma committed, della durata di circa tre anni e con possibilità di estensione, per un importo complessivo diL'operazione ha l'obiettivo di garantire la buona esecuzione e l'anticipazione contrattuale della realizzazione, per conto di CityLife SpA, del, l'ultimo, che andrà a caratterizzare l'accesso dell'area da via Domodossola."Siamo particolarmente orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un progetto di alto profilo in un'area cruciale per la città di Milano, rafforzando l'impegno di Deutsche Bank a supporto dello sviluppo sostenibile del comparto nazionale delle costruzioni e infrastrutture, insieme a due fra i più importanti operatori del settore", ha dichiarato, Head of Industry Coverage and Deputy Head Business Banking Italy di Deutsche Bank.