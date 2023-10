Energia, Pichetto: "Intervenire su decarbonizzazione. In Italia ancora forte base fossile"

(Teleborsa) - "Il green incide tantissimo sull'economia italiana. Siamo un Paese trasformatore, di conseguenza dobbiamo intervenire nei nostri processi produttivi sul fronte della decarbonizzazione, perché abbiamo ancora una produzione di energia con una forte base fossile. Dove è possibile dobbiamo passare alle rinnovabili, dove non è possibile decarbonizzare nella produzione dobbiamo intervenire con la cattura della Co2". È quanto ha affermato ila margine della conferenza stampa di presentazione di"Il green – ha proseguito– incide perché l'Italia è un grande Paese sul fronte del food, un settore fortemente influenzato dal green anche nella valutazione del consumatore. In prospettiva il green sarà il veicolo principale del cambiamento così come un secolo fa i motori sono stati il veicolo dei cambiamento dell'economia".