Eventi e scadenze del 5 ottobre 2023

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- La 7a edizione della Settimana Mondiale dell'Investitore, lanciata dall'International Organization of Securities Commissions (IOSCO) avrà particolare attenzione ai temi della resilienza dell'investitore, delle cripto-attività e della finanza sostenibile. Consob partecipa quale membro IOSCO- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Fiera Milano Rho - 11ª Esposizione internazionale per le tecnologie, i prodotti e i sistemi ferroviari. Fiera dedicata esclusivamente al settore ferroviario in Italia. Riunisce i principali rappresentanti del settore. Partecipa, tra gli altri, il ministro Salvini- Parigi - Fiera internazionale del turismo. Principale evento dedicato ai professionisti del settore viaggi e turismo di tutti i segmenti. Per l'edizione 2023, saranno presenti all’evento più di 1.400 brand e circa 30.000 professionisti del turismo. Sarà presente ITA Airways- Siviglia - L'evento della Commissione Europea, riunirà politici, autorità locali, industria e operatori del trasporto urbano per condividere e discutere il percorso verso un futuro sostenibile, innovativo ed equo per la mobilità urbana in Europa- Granada - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, partecipa alla 3a Riunione della Comunità politica europea- Torino - "Viaggia con la Banca d’Italia per saperne di più su economia e finanza"- Porto, Portogallo - Il Vertice dei Paesi del Gruppo Arraiolos è la riunione multinazionale informale dei presidenti di alcuni degli stati membri dell'Unione europea. Il Presidente Mattarella parteciperà alla 18a edizione del Vertice- Tema della 6a edizione della Milano Digital Week è Lo Sviluppo dei Limiti per una transizione digitale e un’innovazione tecnologica inclusiva, sostenibile ed etica. Grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab- La terza riunione della Comunità Politica Europea riunirà i leader provenienti da tutto il continente a Granada, in Spagna. Sono invitati a partecipare 47 capi di Stato e di governo09:00 -- La Conferenza di illimity si svolge a Palazzo Parigi a Milano. Interverranno, tra gli altri, il CEO di illimity Bank, il Sottosegretario Freni e la Presidente del CdA di illimity Bank09:00 -- Sede centrale di Cassa Depositi e Prestiti - Appuntamento annuale di riferimento per il settore della mobilità condivisa in Italia, organizzato dall’Osservatorio Nazionale sulla sharing mobility e promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile10:00 -- Napoli - Nel corso dell'evento l'Executive Leadership Team fornirà un aggiornamento sulla strategia della Società. La presentazione sarà seguita da una sessione di domande e risposte. Tra gli interventi, il CEO Valerio Battista10:00 -- Museo Maxxi, Roma - Evento organizzato da ALTHESYS Strategic Consultants e Green Horse Advisory. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di GSE, ARERA e Iren, i CEO di Althesys, Eni Plenitude, A2A, ERG, SACE e Edison11:30 -- Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipap al convegno "Vedere meglio, Vivere meglio, tutti", presso la Camera14:30 -- La Conferenza di presentazione della 26esima edizione di Ecomondo di Italian Exhibition Group, si svolge presso Unincamere a Roma. Parteciperanno, tra gli altri, l'AD di Italian Exhibition Group, i presidenti di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Ferpi e il ministro Pichetto Fratin15:30 -- Salone Margherita, Roma - Evento organizzato da ANSPC (Associazione nazionale per lo Studio dei problemi del Credito). "Crescita strutturale oltre le emergenze: riforme, investimenti, PNRR". Partecipano, tra gli altri, il Direttore Generale della Banca d'Italia e i presidenti di ANSPC e ANIA- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Value-Added-Reseller (VAR) Day, organizzato da Kepler Cheuvreux- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti