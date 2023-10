Fineco, a settembre la raccolta è di 447 milioni

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di settembre ladisi attesta a 447 milioni d euro ed è ancora una volta caratterizzata da una solida spinta verso gli investimenti, confermando il percorso di crescita della banca grazie all’acquisizione di nuovi clienti.L’asset mix vede lapositiva per 112 milioni, di cui circa la metà riferita alla raccolta retail dia riprova della capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (-84 milioni nel mese). La componente amministrata è pari a 836 milioni, mentre lasi attesta a -502 milioni.sono stimati per il mese di settembre a 14,5 milioni, un dato in crescita di circa il 35% rispetto alla media dei ricavi del mese di settembre tra il 2017 e il 2019.i ricavi del brokerage sono stimati in circa 140 milioni.di Fineco, dichiara: ", assecondando la spinta verso gli investimenti della propria clientela che trova all’interno della piattaforma tutti gli strumenti in grado di soddisfare le proprie esigenze. Alla positiva performance del brokerage si aggiunge infatti la crescita dei servizi di consulenza evoluta, recentemente rinnovati, che consentono ai consulenti di continuare a supportare i clienti anche nella fase attuale, grazie alla possibilità di utilizzare tutte le tipologie di strumenti finanziari favorendo lapersonalizzazione dei portafogli".