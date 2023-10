Giorgetti incontra le agenzie di rating per dimostrare "credibilità e solidità"

(Teleborsa) -persu quelle che saranno le prossime scelte del Governo e "perdel Paese". Lo ha confermato il Ministro dell'Economia, intervenendo in videoconferenza a ComoLake 2023, un evento sull'innovazione promosso dal sottosegretario Alessio Butti, dopo che il BTP decennale è balzato attorno al 5%, in una fase di grande tensione del mercato obbligazionario."Dalla capacità di innovazione dell’Italia dipenderà il suo peso specifico nello scacchiere globale e aggiungo, parlando da Ministro dell’economia, anche la sua", ha affermato Giorgetti, spiegando "questa consapevolezza è particolarmente importante nel momento in cui, e la preparazione della legge di bilancio è per eccellenza il momento della scelta".Il Governo intende "ha sottolineato - per adottare provvedimenti in grado di, rafforzando le tendenze virtuose registratesi negli ultimi anni nel mercato del lavoro, e attenuando l’impatto che la contrazione del ciclo economico a livello internazionale può avere sulla crescita".Per il titolare all'Economia questo è "un: dobbiamo sapere quello che possiamo e non possiamo permetterci e soprattutto quello che ci avvicina e quello ci allontana dall’unica strada che un’economia manifatturiera come la nostra deve percorrere: innovazione, investimenti, lavoro"."Abbiamole persone e drogano l’economia,della finanza pubblica", ha ribadito il Ministro, spiegando che "la legge di bilancio dedicheràe al supporto di quelli privati tramite strumenti quali i contratti di sviluppo, gli accordi per l’innovazione e i progetti di comune interesse europeo", ma occorre anche "migliorare la capacità di, a partire dalle garanzie pubbliche al credito da utilizzare in modo sempre più mirato" incentivare lo