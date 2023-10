Intesa Sanpaolo, Angeletti: "Napoli ha talenti e competenze che vogliamo valorizzare"

Intesa SanPaolo

(Teleborsa) -per promuovere l'innovazione a Napoli: è stato inaugurato questa mattina ile della ricerca, con l'obiettivo die favorire l'ecosistema imprenditoriale del Mezzogiorno. Un progetto che nasce dalla forte spinta della Banca verso il digitale e dall’expertise internazionale di Talent Garden. Ne ha parlato a margine della cerimonia n di inaugurazione, Chief Operating Officer di Intesa Sanpaolo."E' unaquella fra Intesa San Paolo e Talent Garden:nel quale lo sviluppo delle competenze digitali diventa strategico", spiega Angeletti."Per questo motivo- spiega la manager - per permettere lo sviluppo delle iniziative strategiche dell'intero Gruppo a beneficio dei clienti".ha un territorio fortemente innovativo,che possono essere ulteriormente sviluppate grazie alla, una delle migliori d'Italia e del mondo, quindi quiche non vogliamo vada dissipato e vogliamo anzi", sottolinea Angeletti.