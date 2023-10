Italgas completa la semplificazione societaria in Grecia

Italgas

(Teleborsa) -ha completato la semplificazione societaria relativa alla presenza operativa in Grecia.È stata infatti perfezionata la fusione per incorporazione in DEDA (Public Gas Distribution Company S.A.) di EDA Thess ed EDA Attikis, società del Gruppo Depa Infrastructure (Italgas Group).Per effetto della fusione, a DEDA sono affidati lo sviluppo e la gestione del servizio di distribuzione del gas in tutte le aree della Grecia in cui opera il Gruppo Depa Infrastructure; attualmente la società gestisce circa 7.700 km di rete e oltre mezzo milione di clienti.A valle della fusione, l’Assemblea degli Azionisti di DEDA ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e nominato Alessandro Menna Presidente della Società. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Francesca Zanninotti Amministratore Delegato.