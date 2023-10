Migranti, Meloni soddisfatta: "tutt'altro che isolati in UE"

(Teleborsa) -La premier Giorgia Meloni saluta con favore l'intesa sui migranti arrivando al vertice della Comunità politica europea a Granada sottolineando come"L'Italia vuole che ci sia un approccio non paternalista" per l'Africa, ha detto Meloni,Più in generale, alla domanda se fosse soddisfatta di questa Europa, la Presidente del Consiglio ha risposto:sulla dimensione esterna bisogna correre un po' di più", ha detto sottolineando inoltre che si è ad unCon Olaf Scholz "abbiamo un bilaterale domani, ci siamo sentiti in questi giorni, sarà un'occasione per ragionare su come fare passi in avanti sulla dimensione esterna soprattutto", ha annunciato la premier, la quale ha anche spiegato cheA margine del Vertice della Comunità Politica Europea di Granada, il Presidente del Consiglio MeloniLo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che "il Presidente Meloni ha confermato il continuo e convinto sostegno a 360 gradi del Governo italiano alle autorità ucraine per la difesa delle infrastrutture critiche e per le esigenze di Kiev in vista della stagione invernale finché sarà necessario e con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva. Il Presidente Zelensky ha ringraziato il Presidente del Consiglio e il Governo italiano per il supporto da sempre assicurato alle Istituzioni e alle popolazione ucraine".", conclude la nota.