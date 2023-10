Piaggio, rimborso del bond con scadenza 2025

Piaggio

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha annunciato il. Si conclude così con successo l'iter relativo all' emissione del nuovo bond da 250 milioni, a scadenza 2030, lanciato lo scorso 25 settembre.Scendendo nei dettagli, in data 25 settembre ha provveduto a dare avviso (la Conditional Notice of Redemption) ai sensi delle sezioni 3.2, 3.4 e 11.1 dell’indenture datata 30 aprile 2018 (the Indenture) sottoscritta, tra gli altri, dalla stessa Piaggio, in qualità di emittente, Deutsche Trustee Company Limited, in qualità di Trustee, e, in qualità di Paying Agent, in virtù della quale l'emittente ha emesso le proprie(le Notes).Lain data odierna e l'emittente rimborserà pertanto l'intero importo capitale delle Notes ancora in circolazione, secondo i termini indicati nella Conditional Notice of Redemption, in data 5 ottobre, che costituirà la "Optional Redemption Date" ai fini della Conditional Notice of Redemption.