POS, Confcommercio: da oggi più trasparenza su costi per esercenti

(Teleborsa) - Da oggi glipossono consultare sul sito delleproposte dagli(banche e prestatori dei servizi di pagamento), per una durata di almeno 9 mesi, secondo uno schema standard che, per la prima volta nel nostro Paese, rende davvero possibile la comparazione delle offerte stesse. Risultato, questo, frutto di un importante sviluppo operativo del Protocollo d’Intesa per ladei, siglato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27 luglio scorso da Confcommercio insieme ad altre associazioni imprenditoriali con(associazione dei prestatori dei servizi di pagamento): è quanto si legge in una nota diTra le offerte proposte – prosegue la nota - ve ne sono diverse che prevedono laper le operazioni di importo ridotto (fino a 10 euro). In alcuni casi vi sono offerte promozionali anche per i rapporti già in essere. Inoltre, quando le offerte vengono proposte ai singoli esercenti, gli operatori dei pagamenti (banche in testa), devono utilizzare il medesimoanche per evidenziare le condizioni che saranno applicate, al singolo esercente, alla fine dell’offerta promozionale.– conclude la nota - è impegnata per far sì che questo salto di qualità, apprezzato anche dall’Autorità antitrust in un proprio parere, diventi strutturale. Tutti i sottoscrittori del Protocollo hanno espresso l’esigenza che si arrivi a un’evoluzione della normativa sulla trasparenza, l’unico modo per ottenere un mercato competitivo, nel quale si possa sfruttare il potenziale della) che consente, agli esercenti, di avvalersi di prestatori di servizi anche diversi dalla banca presso cui è radicato il conto corrente di ricezione del pagamento.