Prysmian vede 2,7 miliardi di investimenti al 2027. Battaini: posizione favorevole per crescita

Prysmian

(Teleborsa) - Il gruppoprevedeper 2,7 miliardi di euro al 2027. E' quanto si legge nel Piano Strategico presentato oggi alla comunità finanziaria in occasione del Capital Markets Day del colosso italiano dei cavi.Nel dettaglio, il Ebitda ) salirà dagli 1,49 miliardi del 2022 ai circa 2 miliardi del 2027, con un ritorno sugli investimenti () in rialzo dal 20,1% del 2022 al 25-28% a fine piano. Ilè previsto in crescita a 900 milioni - 1 miliardo nel 2027 da 559 milioni nel 2022.Per raggiungere gli obiettivi il Gruppoper allinearsi strutturalmente alle dinamiche del mercato: Renewable Transmission, Power Grid, Electrification e Digital Solutions.Prysmian ha fissato target intermedi al 2025 e al 2027. Il Gruppo conferma l’obiettivo Scope 3 Net Zero per il 2050 ed è impegnato a guidare l'innovazione nell'industria dei cavi sviluppando prodotti più compatti, leggeri, efficienti e verdi, creando al contempo un valore tangibile per i clienti e per le comunità e i territori in cui opera.(CEO), ha commentato: "Sono molto orgoglioso dell'azienda che abbiamo costruito insieme negli ultimi 15 anni, un'organizzazione che ha generato valore e che ha mantenuto una cultura coesa, espandendoci in nuovi mercati attraverso operazioni di M&A di natura transformational., che guida il settore e che dispone della tecnologia e delle risorse necessarie per cogliere le entusiasmanti opportunità che ci attendono. Entrando in questa nuova fase, passo il testimone a Massimo Battaini, che è il giusto leader per guidare la nostra azienda e il settore verso il futuro"., ha dichiarato: "Prysmian si trova in unaofferte dai cambiamenti strutturali derivanti dalla convergenza della transizione energetica e della trasformazione digitale. La posizione di leader di mercato, il track record di leadership tecnologica e di innovazione, una consolidata base clienti e un team di prim’ordine sono le fondamenta che ci permetteranno di beneficiare di questi trend di mercato. Questo, combinato con il nostro footprint geografico e l’ampiezza del portafoglio prodotti, ci posiziona favorevolmente per far crescere i nostri mercati e diventare un fornitore globale di sistemi di cablaggio.per i prossimi cinque anni, che sono fiducioso riusciremo a raggiungere grazie alla nostra strategia basata sulla crescita organica. Questo ci porterà a riorganizzare le attività per allinearci strutturalmente alle dinamiche del mercato, espandere selettivamente la capacità attraverso investimenti sostenuti dalla nostra forte generazione di cassa. Impiegheremo tecnologie sempre più all’avanguardia e sostenibili, continuando a incoraggiare le nostre persone. Crediamo che questi siano i fattori chiave per valorizzare ulteriormente il potenziale della nostra azienda e creare valore per tutti i nostri stakeholder”.