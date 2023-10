S&P: "Paesi emergenti importatori netti di energia più vulnerabili a ulteriori aumenti dei prezzi"

(Teleborsa) - Se dovesse persistere, il recente aumento del prezzo del petrolio minaccia di interrompere processo di disinflazione in atto nella maggior parte dei mercati emergenti. Ciò potrebbe rallentare o ritardare la riduzione dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali, che secondo le attese avrebbero dovuto allentare le proprie politiche nei prossimi trimestri. Ciò è particolarmente valido per i principali importatori netti di energia dei mercati emergenti, in quanto il potenziale indebolimento dei conti esteri potrebbe rendere le banche centrali più caute nel ridurre i tassi, per evitare deflussi di capitale disordinati. È quanto rilevanelTra i principali mercati emergenti su cui si è focalizzato il report,sono i maggiori importatori netti di energia. In questi casi, in presenza di un'inflazione generalmente elevata, i tassi di interesse nazionali sono particolarmente sensibili all'aumento dei prezzi dell'energia.Se il rialzo dei prezzi dell'energia dovesse mantenere i tassi d'interesse alti più a lungo del previsto, il– evidenzia S&P – diventerebbe più difficile, soprattutto per i Paesi con rating più basso.Lesono, infatti, relativamente gestibili nel 2024, con il 17,6% del debito totale in scadenza, ma aumentano significativamente nel 2025 (24,5%) e nel 2026 (31,5%).