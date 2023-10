Sace, America Latina ed Est Europa le nuove mete dei macchinari agricoli

(Teleborsa) - L’Italia vanta una produzione didiversificata distinguendosi tra i principaliin molti segmenti di mercato. Il comparto italiano vede attive oltre 1.300 imprese, quasi il 7% di tutte quelle appartenenti al settore di riferimento della meccanica strumentale. In termini di, si registra un’incidenza di microimprese relativamente contenuta (61% sul totale) se confrontata con quella delnel suo complesso (81%); è infatti presente una quota consistente di PMI (38% del totale), soprattutto piccole. È quanto emerge da un approfondimento Sace sui macchinari agricoli in occasione della fieraNell’ultimo decennio il valore delle esportazioni di macchinari per l’agricoltura è cresciuto a undel 3,6%, una performance migliore rispetto a quella della meccanica nel suo complesso (+2,9%, in media, tra 2013 e 2022). Tali macchinari, infatti, nonostante la sostanziale stabilità del segmento dei(+0,4%), sono stati spinti da quello delle altre macchine agricole, per lae la(+5,5%). Mentre la dinamica fino al 2018 è stata più debole per i macchinari per l’agricoltura rispetto al settore di riferimento, negli anni a seguire ilha segnato vivaci ritmi di crescita. L’espansione è proseguita anche nel 2020 nonostante le criticità del quadro, segnando incrementi sopra alla media del settore nel biennio successivo e raggiungendo i €5,5 miliardi esportati lo scorso anno. La buona performance si è confermata anche nel primo semestre del 2023 con un aumento tendenziale del 13,6%, superiore ancora una volta a quello dellanel suo complesso (+12,3%).si confermano mercati consolidati, la cui robusta domanda ha sostenuto l’export del comparto negli ultimi anni; tali geografie sono arrivate ad accogliere complessivamente macchinari agricoli per un valore di €2,2 miliardi nel 2022. Stanno altresì emergendo anche altre destinazioni di opportunità, soprattutto in America Latina ed Est Europa. Le vendite di macchinari agricoli verso il Messico, che nell’ultimo decennio ha abbinato riduzione della superficie coltivata a maggiore produzione, stanno registrando notevoli incrementi soprattutto dall’Nella stessa area, si rileva inoltre un marcato rialzo verso il, quarto produttore agricolo a livello mondiale, sostenuto in particolare dai macchinari piemontesi, emiliano-romagnoli e veneti. In, ottimi segnali stanno provenendo da diversi Paesi – tra cui Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia e Serbia – dove il settore agricolo ricopre un ruolo rilevante. Si attesta su livelli più contenuti ma è in forte crescita l’export del comparto verso la, impegnata nello sviluppo dell’agricoltura nazionale, fondamentale per soddisfare il fabbisogno alimentare di un Paese che l’ONU prevede diventerà il quarto al mondo per popolazione entro il 2043., l’agricoltura e i macchinari a essa collegati stanno attraversando rilevanti trasformazioni dettate dal cambiamento climatico e dall’innovazione digitale. Il settore sta vedendo una maggiore applicazione di nuove tecnologie, tra cui robot e droni per monitorare, ad esempio, ianalizzando lo stato dei terreni, così da adeguare la quantità di acqua necessaria e l’uso di fertilizzanti. Tali innovazioni oltre a permettere una maggiore– e quindi una riduzione dei costi – consentono di ridurre l’impatto ambientale salvaguardando le risorse naturali in un contesto di cambiamento climatico sempre più evidente.