Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta in rialzo, insieme al resto dell'Asia, seguendo i guadagni messi a segno da Wall Street, la vigilia, dopo che i rendimenti dei bond sono scesi dai massimi di 16 anni, sulle indicazioni giunte dal mercato del lavoro che hanno ridimensionato le possibilità di una stretta monetaria a breve.A fare da assist ha contribuito anche il ritracciamento dei prezzi del petrolio dopo che la Energy Information Administration ha segnalato un aumento di 4,6 milioni di barili nei prodotti petroliferi commerciali. Con il calo delle quotazioni di greggio, gli investitori scommettono su una riduzione delle pressioni inflazionistiche che hanno portato le banche centrali a mantenere alti i tassi di interesse.L'indice giapponesemette a segno un +1,48%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di sette ribassi consecutivi, cominciata il 26 del mese scorso. Ancora chiusa per festività la Borsa di Shanghai.Leggermente positivo(+0,55%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,35%).Guadagni frazionali per(+0,6%); variazioni negative per(-0,82%).La giornata del 4 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,2%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,19%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%.Il rendimento dell'tratta 0,8%, mentre il rendimento delè pari 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,9%; preced. -2,7%)01:50: Partite correnti (preced. 2.772 Mld ¥).