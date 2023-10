Tonica Wall Street. Aiuta calo prezzi petrolio

Dow Jones

(Teleborsa) - Sale in chiusura la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,39%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,81%. Sale il(+1,45%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,86%).A fare da assist ai listini americani ha contribuito il calo dei prezzi del petrolio, con gli investitori che scommettono su una riduzione delle pressioni inflazionistiche che hanno portato le banche centrali a mantenere alti i tassi di interesse.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,97%),(+1,28%) e(+1,25%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -3,36%.del Dow Jones,(+1,78%),(+1,70%),(+1,20%) e(+1,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,33%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,46%.Tentenna, che cede l'1,38%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.Al top tra i, si posizionano(+5,99%),(+3,99%),(+3,89%) e(+3,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,03%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,57%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,56%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,91%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,15K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -64,6 Mld $; preced. -65 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 210K unità; preced. 204K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,8%)14:30: Variazione occupati (atteso 163K unità; preced. 187K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. -0,2%).