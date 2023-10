Tonici gli Eurolistini. A Milano balzo di Maire e Prysmian

FTSE MIB

(Teleborsa) -il, al pari delle principali Borse Europee, sulla scia dei guadagni messi a segno dai mercati americani e asiatici dopo che ii, sulle indicazioni giunte dal mercato del lavoro americano che hanno ridimensionato le possibilità di una stretta monetaria a breve.A fare da assist ha contribuito anche il ritracciamento dei prezzi del petrolio dopo che la Energy Information Administration ha segnalato un aumento di 4,6 milioni di barili nei prodotti petroliferi commerciali. Con il, gli investitori scommettono su unache hanno portato le banche centrali a mantenere alti i tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,052.. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.821,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil).Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +196 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,91%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,33%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,43%, e composta, che cresce di un modesto +0,26%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,4%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 29.390 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,09% grazie ai nuovi target di redditività Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,96%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,40%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,40%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,62% nel giorno dell'atteso incontro tra i francesi die il ministro Giorgetti per sbloccare il dossier rete.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,68%) dopo il contratto da ADNOC . Segue(+4,46%),(+1,56%) e(+1,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,38%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,34%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.