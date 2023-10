Traforo Monte Bianco, Zurino: "Con chiusure si perdono 170 treni merci a settimana"

(Teleborsa) - "Leprogrammate delcosteranno all’export italiano". E' quanto afferma, Presidente delprimo Think tank specificamente dedicato alla discussione e al confronto sull’export e il Made in Italy, che raggruppa 2067 imprese, istituzioni ed associazioni per un totale di circa 200 miliardi di euro di fatturato.Pr Zurino sarebbe "unnon solo per l’economia valdostana e piemontese mache deve già fronteggiare unatra alti costi delle materie prime, alti tassi d’interesse, perdita di mercati importanti come quello russo e ucraino e forte rallentamento di mercati maturi come la Germania"."Laper l’export - sottolinea - e le aziende esportatrici stanno già sopportando unper la movimentazione delle merci. Unche nel 2019 costava 2500 euro. Nel “piano strategico per l’export italiano” che presenteremo al Governo prevedremo un capitolo specifico per la logistica come fattore cruciale per il rafforzamento del Made in Italy”.